Der Lack ist ab

Dabei beginnt alles ganz harmlos. Auf der Bühne nimmt eine 21-köpfige Kleinstadt-Gesellschaft Aufstellung und verklärt den Ort Kana: als Heimatidylle, in der man gut und gerne lebt. Dass das nicht ganz stimmt, ist schon an den Kulissen zu erkennen: verwitterte Säulen umranden die Bühne. Der Lack ist ab, sozusagen, der Ort hat bessere Zeiten gesehen. Ein Akkordeonspieler gibt die Stimmung vor – gespielt von Uwe Steger als "ramponierter Engel", der, obwohl er oft mit seinem Instrument am Rande sitzt, der eigentliche Star des Abends ist – herausragend!

Uwe Steger als "ramponierter Engel" ist mit seinem Instrument der eigentliche Star des Abends. Bildrechte: Theater Rudolstadt / Foto: Anke Neugebauer

Die Stimmung ist leicht melancholisch, Bach klingt an, das DDR-Lied "Uns‘re Heimat". Das verspricht poetisches Theater, eine Stilisierung, etwas, das dem sehr kunstvollen Roman entspricht. Aber es kommt zunächst anders: Es wird ziemlich naturalistisch vorgeführt, was in einer Kleinstadt in Thüringen an der Tagesordnung sein könnte: klischeehafte Nazis und zumeist wegschauende Bürger. Zu erleben ist ein abgründiger Heimatschwank, der phasenweise seine didaktische Ausrichtung ziemlich plakativ vor sich herträgt – etwa wenn ein "Kana ist bunt"-Plakat gen Publikum gehalten und in den Raum gefragt wird, "und du, wo warst du?"

Das wirkt, als halte die Inszenierung der Stadt einen Spiegel vor. Dass am Ende nach über drei Stunden großer Jubel steht, ist sicher einerseits der Kraft des Ensembles geschuldet, das chorisch spricht, das singt, das alles gibt. Und Frank Gnauck als Florian! Ihm dabei zuzuschauen, wie er sich am Ende in ein Monster verwandelt, ist erschreckend und großartig zugleich. Überhaupt wird der Abend nach der Pause künstlerisch interessanter und kommt Krasznahorkais Buch, das seinen Realismus hinter Poesie und verrätselten Bildern versteckt, deutlich näher, indem er selbst eine Form sucht für die Dramen, die in der Kleinstadt stattfinden.