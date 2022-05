Das Theater Rudolstadt wird in der kommenden Spielzeit den Roman "Herscht 07769" des ungarischen Autors László Krasznahorkai auf die Bühne bringen. Mit dem Werk über Neonazis in einer thüringischen rund um den Protagonisten Florian Herscht erhofft sich das Haus viel Aufmerksamkeit, vor allem beim politisch interessierten Publikum, wie Chefdramaturg Michael Kliefert sagte. Es sei eine große Ehre, dass die Uraufführung in Rudolstadt stattfinde, so Kliefert. Das Stück sei aber auch eine Herausforderung. "Dieser bedeutende Gegenwartsroman ist in einem Satz geschrieben. Es ist eine Riesenherausforderung für uns, daraus eine Theaterfassung zu machen."