Der Appell von Sachsen-Anhalts Kulturminister Rainer Robra an die Kulturszene, sich bei der Politik stärker für die eigenen Belange einzusetzen, stößt auf gemischte Reaktionen. Robra hatte mit Blick auf die anstehenden Haushaltsverhandlungen gesagt , Kulturschaffende sollten selbst auf Abgeordnete zugehen und dort für eine auskömmliche Finanzierung ihrer Arbeit werben. Die Antworten aus der Szene darauf reichen von Verständnis bis Ablehnung.

Betty Magel vom Vorstand des Netzwerks freie Kultur Magdeburg sagte MDR KULTUR, viele Mitglieder ihres Verbands hätten mit Irritation und Frustration reagiert, "weil gesagt wird, dass das die Aufgabe der gewählten VertreterInnen ist – also sprich die Aufgabe von Politik, Meinung einzusammeln." Außerdem habe man bereits versucht, sich Gehör zu verschaffen und klargemacht, was die Bedarfe der freien Szene seien. "Dass da jetzt der Appell kommt, stößt wahnsinnig auf Irritation", so Magel.