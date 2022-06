Beim Kultursommer im Hof des neuen Theaters gibt es ab Ende Juni ein umfangreiches kulturelles Programm mit viel Musik und auch Theateraufführungen. Am 23. Juli hat das Stück "Wider besseren Wissens – Die Macht der Emotionen", von und mit Andrea Ummenberger, Premiere. Eine Shakespeare-inspirierte Reihe startet mit "Faust als Solo" am 4. August. Inszeniert hat es Jonas Schütte von der Volksbühne am Kaulenberg. der auch die Stücke "Romeo vs. Julia – Liebe auf Ableben" (11. August) und "Hamlet und ich" (18. August) aufbereitet hat. Das die Veranstaltung in seinem Hof beherbergende Neue Theater will ebenfalls noch Theaterstücke beisteuern.

Der Innenhof des Neuen Theaters Halle ist seit Jahrzehnten eine beliebte Spielstätte Bildrechte: MITTELDEUTSCHER RUNDFUNK