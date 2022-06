Sommertheater Diese Theater holen den Sommer auf die Bühne

An lauen Sommerabenden unter freiem Himmel Theater genießen. Dazu laden Bühnen in Thüringen, Sachsen-Anhalt und Sachsen. Das Programm reicht von sämtlichen Werken Shakespeares in der Klosterruine Arendsee, "Der Zauberer von Oz" an der Waldbühne Altenbrak, über Schillers "Die Räuber" in Weimar und Woody Allens "Eine Mittsommernachts-Sex-Komödie" in Erfurt bishin zu Musicals, Oper- und Ballett-Inszenierungen wie Verids "Nabucco" oder Mozarts "Così fan tutte". Hier eine Übersicht mit wichtigen Informationen für Ihren Besuch, wie Adressen und Terminen.