Oper, Schauspiel, Tanz Theater im April: Die besten Stücke in Sachsen-Anhalt, Sachsen und Thüringen

17. April 2025, 15:38 Uhr

Auf der Suche nach Theaterempfehlungen im April 2025? Entdecken Sie die besten Aufführungen in Sachsen, Sachsen-Anhalt und Thüringen! In Weimar gibt es eine wichtige Themenwoche. In Dresden öffnen alle Theater für eine Nacht ihre Türen. In Magdeburg, Leipzig und Zwickau gibt es Versionen der "Salome"-Geschichte. In Freiberg singen Vampire, und Rufus Beck ist zu Gast in Dessau. Unsere Tipps bieten Ihnen Highlights, Termine und umfassende Serviceinfos für unvergessliche Theatererlebnisse!