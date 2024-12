Bildrechte: Gianmarco Bresadola

Oper, Schauspiel, Tanz Theater-Highlights im Dezember 2024: Die besten Stücke

12. Dezember 2024, 17:44 Uhr

Sie wollen mal wieder ins Theater, aber die Auswahl ist zu groß? Falls Sie noch unentschlossen sein sollten, welches Stück zu Ihren Vorstellungen passt, finden Sie hier Tipps für spannende Inszenierungen, die sich im Dezember 2024 in Sachsen, Sachsen-Anhalt und Thüringen besonders lohnen. Im Advent wird beispielsweise in Dessau, Altenburg und Chemnitz "Der Nussknacker" getanzt. In Leipzig und Magdeburg kommen ausgezeichnete Romane auf die Bühne. Und in Halle und Bautzen gibt es spannendes Puppentheater. Unsere Tipps für tolle Erlebnisse: