Bildrechte: Andreas Lander

Oper, Schauspiel, Tanz Was kommt im Theater? Diese Stücke lohnen sich im Februar 2024

Hauptinhalt

08. Februar 2024, 16:45 Uhr

Sie wollen mal wieder ins Theater? Aber der Spielplan ist zu unübersichtlich? Die Auswahl zu groß? Welches Stück ist einen Besuch wert? Wir stellen Inszenierungen vor, die sich im Februar 2024 in Sachsen, Sachsen-Anhalt und Thüringen besonders lohnen. In Leipzig und Halle wird der Mietenwahnsinn untersucht. In Dresden unbd Bautzen erzählen gebrochene Männer aus ihrem Leben. In Thüringen wird ein Schauspiel in einem Bergwerk gespielt. Und in Magdeburg gibt es fantastische Welten. Hier unsere Tipps: