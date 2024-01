Bildrechte: Nasser Hashemi

Oper, Schauspiel, Tanz Was kommt im Theater? Diese Stücke lohnen sich im Januar 2024

Hauptinhalt

05. Januar 2024, 11:36 Uhr

Sie wollen mal wieder ins Theater? Aber der Spielplan ist zu unübersichtlich? Die Auswahl zu groß? Welches Stück ist einen Besuch wert? Wir stellen Inszenierungen vor, die sich im Januar 2024 in Sachsen, Sachsen-Anhalt und Thüringen lohnen. In Sachsen-Anhalt werden alte Sagen neu und gegenwärtig erzählt. In Leipzig zaubern Handwerker auf der Bühne, und in Dresden geht es um den Tod. Rund um Chemnitz gibt es spannende Geschichte mit viel Musik. Und in Weimar wird eine Oper multiperspektivisch gespielt.