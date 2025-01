Bildrechte: Ludwig Olah

Oper, Schauspiel, Tanz Theater-Highlights im Januar 2025: Von "La Traviata" bis "Rhapsody"

02. Januar 2025, 09:33 Uhr

Sie möchten wieder ins Theater, aber die Auswahl fällt schwer? Lassen Sie sich inspirieren! Hier finden Sie Empfehlungen für fesselnde Inszenierungen, die im Januar in Sachsen, Sachsen-Anhalt und Thüringen begeistern. Opernklassiker erwarten Sie in Dresden und Freiberg, während Dessau und Bautzen mit lokal verwurzelten Geschichten punkten. In Jena und Leipzig überraschen beeindruckende Bühnenbilder, und Halle sowie Bautzen laden mit spannendem Puppentheater ein. Entdecken Sie unsere Tipps für unvergessliche Theatererlebnisse!