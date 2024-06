Bildrechte: Kerstin Schomburg

Oper, Schauspiel, Tanz Was kommt im Theater? Die besten Stücke im Juni 2024

Hauptinhalt

20. Juni 2024, 10:31 Uhr

Sie wollen mal wieder ins Theater? Aber die Auswahl ist zu groß? Sie sind noch unentschlossen, welches Stück zu Ihren Wünschen passt? Hier finden Sie sehenswerte Inszenierungen, die im Juni 2024 in Sachsen, Sachsen-Anhalt und Thüringen besonders lohnen. In Leipzig und Chemnitz gibt es wunderbare Ballettaufführungen. In Magdeburg treffen sich Walküren im Hotel Wagner. In Halle gibt es ein Theaterspektakel open air und in Dresden kommt Kafka in faszinierenden Bildern auf die Bühne. Unsere Tipps: