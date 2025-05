Bildrechte: Dirk Rückschloß / Pixore Photography

Oper, Schauspiel, Tanz Theater im Juni: Die besten Stücke in Sachsen, Sachsen-Anhalt und Thüringen

27. Mai 2025, 10:20 Uhr

Auf der Suche nach Empfehlungen für herausragendes Theater im Juni 2025? Wir haben sie! In Görlitz, Chemnitz, Leipzig und Magdeburg gibt es bei Festivals viel zu entdecken. In Wörlitz, dem Erzgebirge und Rathen wird die Sommertheatersaison eröffnet. Und in Weimar überzeugt ein Stück, das aus echten Interviews besteht. Unsere Tipps bieten Ihnen Highlights, Termine und umfassende Serviceinfos für unvergessliche Theatererlebnisse!