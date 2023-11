Bildrechte: Hartmut Bösener

Oper, Schauspiel, Tanz Was kommt im Theater? Diese Stücke lohnen sich im November 2023

Hauptinhalt

10. November 2023, 11:56 Uhr

Sie wollen mal wieder ins Theater? Aber der Spielplan ist zu unübersichtlich? Die Auswahl zu groß? Welches Stück ist einen Besuch wert? Wir stellen Inszenierungen vor, die sich im November 2023 in Sachsen, Sachsen-Anhalt und Thüringen lohnen. In Dresden und Leipzig gibt es Opernklassiker mit wunderbaren Kostümen. Rufus Beck ist zu Gast in Dessau. In Zwickau und Magdeburg gibt es Einblicke ins Dorfleben. Und auf den Bühnen in Erfurt und Weimar wird in die Zukunft geblickt.