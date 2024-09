Bildrechte: Yan Revazov

Oper, Schauspiel, Tanz Was läuft im Theater? Die besten Stücke im Oktober 2024

24. September 2024, 17:26 Uhr

Sie wollen mal wieder ins Theater, aber die Auswahl ist zu groß? Sie sind noch unentschlossen, welches Stück zu Ihren Wünschen passt? Hier finden Sie Tipps für sehenswerte Inszenierungen, die im Oktober 2024 in Sachsen, Sachsen-Anhalt und Thüringen besonders lohnen. In Leipzig gibt es mutiges Figurentheater. In Dresden, Weimar und Magdeburg gibt es Oper mit starken Bildern. Und in Chemnitz und Plauen gibt es komisches Theater. Unsere Tipps: