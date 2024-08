Bildrechte: Anne Van Aerschot

27. August 2024, 04:00 Uhr

Sie wollen mal wieder ins Theater, aber die Auswahl ist zu groß? Sie sind noch unentschlossen, welches Stück zu Ihren Wünschen passt? Hier finden Sie Tipps für sehenswerte Inszenierungen, die im September 2024 in Sachsen, Sachsen-Anhalt und Thüringen besonders lohnen. Rund um Dresden und Weimar wird auf besondere Weise getanzt. In Leipzig, Halle und Zwickau gibt es immersives Theater und in Magdeburg einen seltenen Shakespeare. Unsere Tipps: