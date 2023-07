Open-Air Leipzig, Dresden, Chemnitz: Theater im Sommer erleben

Im Sommer 2023 gibt es in Sachsen viel Theater unter freiem Himmel: In der Dresdner Theaterruine St. Pauli gibt es zum Beispiel ein Musical von Monty Python. Auf der Seebühne in Kriebstein wird ein beliebter Klassiker inszeniert, und auf der Felsenbühne Rathen in der Sächsischen Schweiz übernimmt Gojko Mitić in "Peter Pan" die Rolle des Häuptlings. Diese und mehr Produktionen in Sachsen laden zu einem lauen Sommerabend ein. Eine Auswahl.