"Welches Ballett könnte passender für die Weihnachtszeit sein als 'Der Nussknacker'?", fragt das Chemnitzer Theater auf seiner Website und hat recht: Die Geschichte um die Geschwister, die während des Festes von einem verzauberten Spielzeug in einen magischen Kampf gezogen werden, wird jedes Jahr zu Weihnachten an zahlreichen Häusern gespielt. In Chemnitz hat Sabrina Sadowska den Ballett-Klassiker von Tschaikowsky neu inszeniert: In ihrer Version reist das Ensemble an den Beginn des 20. Jahrhunderts und erzählt so aus der Geschichte. Über die Feiertage kann eine Aufnahme der Neuproduktion abgerufen werden.

Die "Nussknacker"-Inszenierung in Chemnitz setzt auf schön ausgestattete Szenen. Bildrechte: Nasser Hashemi