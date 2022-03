Im Hinblick auf die Besucherinnen und Besucher ist es die Möglichkeit der Teilhabe. Ein Potenzial besteht in der weltweiten Sichtbarkeit eines Museums. Für die reine Museumsarbeit selber liegt das große Potenzial in dem komplett neuen Umgang mit Daten, die sich dann in Datenbanken oder Apps digital überspielen und nutzbar machen lassen.

Aber dazu braucht es auch personelle und technische Ressourcen: Sie haben bei den Städtischen Museen in Dresden ja die Stelle eines Projektverantwortlichen für Digitalisierung geschaffen, auch das Staatliche Museum für Archäologie in Chemnitz oder die Staatlichen Kunstsammlungen Dresden haben Digitalmanager. Aber diese Möglichkeiten haben ja nicht alle ...

Einblick ins Glasmuseum Weißwasser Bildrechte: dpa

Das war natürlich eines der großen Themen und da tauchte ein schönes Bild auf: Social Media ist wie ein Marathon, einerseits gibt es wenig Pausen, andererseits muss man immer mal einen Sprint einlegen. Das ist also eine enorme Aufgabe für die, die es betreiben. Da es eher keine zusätzlichen Stellen gibt, muss man entscheiden, wie man Ressourcen umsortiert und sich konzentriert, also beispielsweise als kleines Haus eben nur einen Social Media Kanal bespielt, statt Facebook, Instagram, Twitter und Youtube wie manche großen Häuser.



Wir haben in der Diskussion festgestellt, egal ob es die Staatlichen Kunstsammlungen Dresden sind oder das Glasmuseum in Weißwasser, die digitalen Aufgaben sind die gleichen. Und in Weißwasser löst die Direktorin dieses kleinen Museum das in einer Art One-Woman-Show auf großartige Weise.