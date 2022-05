Roland May: Wir sind eine Gegend, die sehr viel Theater anbietet, Sachsen, auch Thüringen. Die Konzentration ist hier sehr stark. In Nordrhein-Westfalen beneiden uns immer viele auch, wenn sie hören, was hier für Kultur, für Kunst getan wird, gerade auch für Theater. Und das hat natürlich danach geschrien, hier nochmal eine gewisse Fokussierung vorzunehmen und alle zwei Jahre so ein Treffen zu veranstalten.



Das war eine Idee, die ist geboren worden damals und hat sich sehr bewährt, wie ich finde, weil man doch in geballter, konzentrierter Form an wenigen Tagen den Leistungsstand des sächsischen Theaters besichtigen kann. Es ist kein Festival in dem Sinne, dass hier beste Inszenierungen nominiert werden.