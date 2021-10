Mit der Inszenierung "Die Rättin" der renommierten Hausregisseurin Claudia Bauer startet das Leipziger Schauspiel am Freitag in die neue Spielzeit. Vorlage für das Stück bildet der gleichnamige Roman des Literaturnobelpreisträgers Günter Grass. Darin gehe es um eine "post-apokalyptische Vision", sagt Bauer, die mit ihren Arbeiten bereits dreimal zum Berliner Theatertreffen eingeladen war.

Ein Ich-Erzähler kreist in einer Raumkapsel um die zerstörte Erde und führt ein Zwiegespräch mit einer Rättin. Dabei würden zwei Realitäten aufgemacht, so die Regisseurin. Auf der einen Seite der Ich-Erzähler, der behaupte, es gebe die Menschheit noch und sie sei zu retten und auf der anderen Seite die Rättinnen, die dagegenhalten: Den Menschen gebe es nicht mehr und nur sie, die Rättinnen, könnten die Welt retten – wenn es überhaupt jemand könne.

Schriftsteller Günter Grass (1927-2015) Bildrechte: dpa

Diese Überforderung sei in dem Roman schon immanent. Einen knapp 500-seitigen Roman auf die Bühne zu bringen, ist gleichzeitig eine ziemliche Herausforderung. In ihrer Unersättlichkeit habe sie versucht, ein ähnliches Panorama wie Grass aufzumachen, berichtet die Regisseurin, was zwischenzeitlich einen Strudel von viel zu vielen Grass'schen Themen, Motiven und Bildern bedeutet habe. Sie habe versucht, die Inszenierung ein bisschen klarer als die Welt mit all ihren Überforderungen zu machen, erzählt Claudia Bauer.



In Grass' Roman wie in Bauers Inszenierung denkt der Ich-Erzähler sich zur Rettung der Welt Geschichten aus: Märchengeschichten beispielsweise mit Dornröschen und Rapunzel oder mit den Gebrüdern Grimm, die zeitweise die Macht übernehmen.