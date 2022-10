Entseelte Schauspielerinnen und Schauspieler

Die Schauspieler (inklusive Chor) sind gut und schlecht zugleich. Der schauspielende A Capella-Chor ist musikalisch z. B. perfekt. Hat aber in dieser Perfektion natürlich überhaupt nicht die Brüchigkeit, die dem Text zugrunde liegt. Ein großes Fragezeichen für mich? Ist das Absicht - sozusagen als Gegenpol gedacht, weil es da ja auch die Liederebene ist - oder doch Unachtsamkeit? Ansonsten sind die Schauspieler eher funktionierende Teile einer gut geschmierten Gesamtmaschinerie. Schauspieler als Material, als Dekorelemente sozusagen. Das kann man natürlich so machen, und es hat sich ja auch zu einem ganz eigenen Stil entwickelt - Robert Wilson -, im Endeffekt sind sie dann aber, mit einem Wort: entseelt! Auch ein A Capella-Chor ist Teil der Inszenierung. Bildrechte: Rolf Arnold

Es gibt allerdings eine Stelle, da nimmt sich Schauspieler Tilo Krügel seine Schauspielerseele zurück. Er spielt in dieser Szene den Großvater: weißes, wirres Haar, raues Nachthemd aus Leinen; ein Bild wie Moses aus dem Alten Testament; ein demenzkranker Moses-Großvater vielleicht, der immerzu sucht und spielt: Wo bin ich hier hier eigentlich?! (Vielleicht auch im falschen Film, subtile Inszenierungskritik auf der Metaebene?!). Und dann an die Rampe tritt und ganz leise, so leise, dass es gerade noch zu verstehen ist, singt: "Heile, heile Gänsje, es is bald widder gut", alle drei Strophen, ganz leise, ganz konzentriert: da ist der beseelte Schauspieler für eine Szene auf der Bühne auferstanden und bekommt Szenenapplaus, den einzigen an diesem Abend!

Und es ist ja auch ein Lied, das als Trostlied (Allgemeinwissen) in der bombenzerstörten Stadt Mainz nach dem Zweiten Weltkrieg (Wikipedia-Wissen) gesungen wurde. Und schon beim Trost- und Kinderlied denke ich als Zuschauer natürlich wieder an den aktuellen Krieg und an den Satz: "wird die bombe kommen oder bleibt sie wegW - die gleichzeitig stattfindende Annexionsfeier im und am Kreml lässt grüßen. Aber Lübbe gibt diesen heutigen Parallelwelten in seiner Inszenierung gar keinen Raum. Comic und Manga ist mehr seine Welt. Jedenfalls merke ich in dieser Szene, was möglich gewesen wäre, wenn ein Regisseur den Text in Szene gesetzt und ernst genommen und nicht in der Pop-Art-Schublade entschärft hätte.

Formal weiß "Luna, Luna"zu überzeugen. Was auf der Bühne zu sehen ist, gleicht teilweise einem Spektakel. Bildrechte: Rolf Arnold

"Luna, Luna" als Buch: Papiertheater

Am Ende gab es frenetischen, langanhaltenden Applaus. Insofern muss es den meisten Premierenbesuchern sehr gefallen habe, das muss ich fairerweise hier anfügen. Vielleicht bin ich da inzwischen auch schon zu konservativ, wenn für mich bei einer Uraufführung der Text im Mittelpunkt stehen sollte. Wie beim Eislaufen: Erst die Pflicht, dann die Kür. Nach der Uraufführung kann man gerne zeigen, wieviel tolle Ideen einem zu dem Text noch so einfallen. Bei der Uraufführung finde ich es angemessen, sich in den Dienst dieses Textes zu stellen, erst recht heutzutage bei diesen Bezugspunkten in der Welt: Das ist hier leider gar nicht passiert.

Und weil es gar nicht passiert ist, ein Tipp: Statt Theaterbesuch lieber das Buch kaufen! Zwei Theaterkarten kosten in der mittleren Preisgruppe etwa 40.- €; das Buch 35.- €. Graphisch ist es ganz toll gemacht. Komplett schwarz - eben "Luna Luna". Und die weisen, weißen Worte sind wie kleine Sterne; die 100 Seiten dann wie eine Milchstraße. Vorn und hinten ein pinkfarbenes Vorsatzpapier wie Pro- und Epilog. Das Buch ist am Ende selbst schon eine Art (Papier-)theater. Und man wird nicht beim Lesen, beim Vorlesen, mit Bildern zugeschwallt, die den Text stören und am Ende totschlagen. Schade drum.

Weitere Informationen "Luna Luna" nach dem Buch von Maren Kames



Regie: Enrico Lübbe

Musikalische Leitung: Daniel Barke

Bühne: Katrin Nottrodt

Kostüme: Josa Marx

Choreographie: Salome Schneebeli

Video: Kai Schadeberg

Licht: Veit-Rüdiger Griess

Mit: Tilo Krügel, Lisa-Katrina Mayer, Christoph Müller, Michael Pempelforth und vielen anderen



Termine:

8. Oktober, 19.30 Uhr

16. Oktober, 19.30 Uhr

Weitere Termine folgen