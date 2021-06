Eröffnet wird die Spielzeit mit "Die Rättin" nach dem Roman des Literaturnobelpreisträgers Günter Grass, inszeniert von Hausregisseurin Claudia Bauer. Auch hier spiegelt sich das Spielzeitmotto wieder, da es in dem Stück von 1986 um die Erschaffung einer neuen solidarischen Zivilgesellschaft geht. Die Opern- und Schauspielregisseurin Anna-Sophie Mahler wird ihre Arbeit am Haus fortsetzen und als neue Hausregisseurin in "La Bohème – Leipzig // Träume Ost" Puccinis Opernstoff und die Stadt Leipzig mit ihren Bewohnern verbinden. Zudem wird sie zum "Undine"- Stoff recherchieren.



Es wird aber auch neue Begegnungen geben. So wird erstmals Elsa-Sophie Jach am Haus inszenieren und Emre Akal sowie Kristin Höller sich mit ihren Texten in der Diskothek vorstellen. Die Spielstätte Residenz setzt die Kooperation mit der freien Szene in verschiedenen Themenschwerpunkten fort. Thematisch wird es unter anderem um Körper gehen und wie diese sich durch die Erfahrung der Corona-Krise verändert haben könnten.