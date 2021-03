Dann bricht die Stimmung plötzlich: Vor der Party ist eine Frau in die Wohnung eingedrungen, die scheinbar springen wollte. Der Gastgeber kann sie davon abhalten und lädt sie auf die Party ein, doch dann bedroht sie ihn mit einer Waffe. Für die anderen Gäste scheint die Welt zusammenzubrechen und die Bühne verwandelt sich in eine (post-)apokalyptische Szenerie.

Ein anderer Blick auf die Corona-Gesellschaft

Szene aus "Die Ermüdeten" Bildrechte: Rolf Arnold/Schauspiel Leipzig Bereits bei der Uraufführung 2015 war "Die Ermüdeten" eine wunderbare Gesellschaftssatire. Mit den sich immer wiederholenden Phrasen zeigte das Stück, wie hohl und selbstbezogen die Besserverdienenden sein können. In der Zeit des Lockdowns bekommt die Produktion noch einmal eine andere Bedeutung: Letztlich ist es nämlich auch dieses Verhalten, das die Pandemie vorantreibt. Statt über die Beziehung zu reden, fahren sie in den Urlaub. Sie reden über bewussten Konsum, wollen aber vor allem konsumieren. Vermutlich sind es auch diese Leute, die laut darüber klagen, dass sie gerade nicht feiern oder verreisen dürfen, während der Nachbar im Erdgeschoss, der vielleicht ein sonst gut gehendes Restaurant betreibt, um seine Existenz bangt. Dieses Gefühl einer Party am Abgrund verstärkt sich angesichts der aktuellen Situation.

Viele Details gehen im Netz verloren

Die Leipziger Hausregisseurin Claudia Bauer hat das Drama in der für sie typischen Ästhetik mit Masken und Wiederholungen inszeniert. Ihr Ausstatter Andreas Auerbach hat den Boden mit Kacheln in Marmoroptik ausgelegt und den Bühnenraum mit einem rosafarbenen, Falten schlagenden Vorhang umgeben. Alle Personen tragen bodenlange Abendkleider – nur die Masken, die an Klischee-Männer und -Frauen aus dem Amerika der 60-Jahre erinnern, lassen ein Geschlecht erahnen. Ihre Bewegungen sind übertrieben und wiederholen sich ständig. Diese Gestalten wirken wie Marionetten. Claudia Bauer verstärkte diesen Effekt noch einmal, in dem sie Stimme und Körper voneinander trennte: Während ein Teil des Ensembles spielt, steht der andere Teil an der Seite und spricht den Text in Mikrofone.

An diesem Stück – oder Stream – zeigt sich, warum Theater im Netz, das Theater auf der Bühne nur schwer ersetzen kann. Gerade die Trennung von Stimme und Körper lässt sich in der Aufnahme nur schwer nachvollziehen, vor allem weil keine Kamera-Perspektive die Sprechenden in den Fokus nimmt. In dem Video fehlt die Freiheit, dahin zu schauen, wohin man möchte. Zudem bleibt die Distanz zum Geschehen größer: Wo Sound und Licht das Publikum mit auf die Party geholt haben, bleiben nun nur Bildschirm und Laptop-Lautsprecher. Ein Teil des Ensembles spricht den Text von der Seite. Bildrechte: Rolf Arnold/Schauspiel Leipzig

Dennoch gibt es auch gute Gründe, den Stream trotzdem zu sehen: Zum einen um das Theater und die Kunstschaffenden zu unterstützen. Zum anderen ist "Die Ermüdeten" ein unterhaltsames Stück, das man nicht verpassen sollte. Aber es bleibt ein aus der Not geborener Ersatz für das richtige Theatererlebnis.