Lübbe antwortet im Interview der "Leipziger Volkszeitung" vom 17. Dezember auf die Frage, warum er den beiden Hausverbot erteilt hat, dass ihm ein Schreiben zugetragen wurde, in dem Pläne laut wurden, die einem "Vorhaben eines gemeinsamen Austausches entgegenstanden". Die Schauspielerinnen hätten dazu aufgerufen, eine Betriebsversammlung ohne Leitung abzuhalten. Sind die Hausverbote unter diesen Prämissen gerechtfertigt?

Auf keinen Fall. Sonst würde ich dahinter stehen. Ich kann nur sagen: Ja, dieses Schreiben gibt es. Es gab diesen Aufruf, aber wir leben ja in einem freien Land, also es können sich ja Menschen eines Betriebes treffen, wann und wo immer sie wollen. Es gibt wahnsinnig viele Handlungsmöglichkeiten, die eine Leitung vollziehen kann, bevor sie ein Hausverbot ausspricht.

Eine große Mehrheit des Ensembles erklärte später, dass das Betriebsklima durch die Freistellungen und die Hausverbote schwer beschädigt sei. Teilen Sie diese Auffassung?

Ich bin heute das erste Mal seit Monaten in diesem Haus gewesen. Es ist sehr seltsam. Man weiß nicht, mit wem man offen reden darf, wer auf welcher Seite steht. Es ist ein unglaublich merkwürdiges Betriebsklima, weil es auch Menschen gibt, die einfach nur ihre Ruhe haben wollen. Die wollen gute Kunst machen und wollen spielen. Und Nichtverlängerungen gab es schon immer. Ich will auch in aller Deutlichkeit sagen: Ich würde nie die Praktik der Nichtverlängerungen infrage stellen. Man lebt sich künstlerisch auseinander, genauso wie man sich manchmal auch persönlich auseinanderlebt. Und dann muss man sich in die Augen schauen und auch trennen können. Und ich glaube, das wäre mit Julia Preuß möglich gewesen, die schon artikuliert hatte, dass sie sich nach neuen Ufern sehnt.

Und bei Katharina Schmidt?

Über Katharina Schmidt kann ich da weniger sagen, da bin ich weniger dabei. Aber als Intendant ist man ja auch nicht unkündbar. Da ist man auch irgendwann mal weg. Aber wie man seine auf Zeit verliehene Macht benutzt, wie man sie verteilt, wie transparent man arbeitet – das sind hier die Fragen. Leipzig hat wirklich ein lebendiges, diverses, fröhliches, angstfreies Theater verdient, weil diese Stadt wunderbar ist. Und ich bin ja wahnsinnig gerne hier.

Ich war ja gerade bei der Bauprobe zu 'Antonius und Kleopatra' und dachte: Oh Gott, ich komme nach Hause. Mir sind fast die Tränen gekommen. Es war einfach so wunderschön. Claudia Bauer über ihre Beziehung zum Schauspiel Leipzig

Ist das Betriebsklima schon länger schwierig? Wie ist Ihre Wahrnehmung?

Dass man jetzt sagt, die Pandemie wäre Schuld an mangelnder Kommunikation im Haus, empfinde ich als ein wenig zu einfach. Die Abkapselung und Entfremdung der Leitung von der Basis, also von den Mitarbeitenden der Gewerke und des Ensembles, das hat schon weit vor Corona begonnen. Und das war eindeutig ein schleichender Prozess. Ich habe hier im Theater auch den Eindruck gehabt, dass es immer weniger Orte gibt, an denen man sich treffen oder sich austauschen kann. Theater ist eben nicht nur eine Arbeitsstätte, sondern das Theater ein Ort, den man liebt. Die Atmosphäre wurde kühler und fremder. Aber das ist tatsächlich ein ganz persönlicher Eindruck von mir. Das sind nur weiche, keine harten Fakten.

"Süßer Vogel Jugend" mit Julia Preuß und in der Regie von Claudia Bauer war 2020 zum Berliner Theatertreffen eingeladen. Bildrechte: Schauspiel Leipzig / Foto: Rolf Arnold

Sie kommen viel rum: München, im Januar Staatsschauspiel Dresden. Werden Sie – wie werden Sie in der Theaterwelt auf die Vorgänge in Leipzig angesprochen?

Natürlich werde ich ständig darauf angesprochen, aber auch deswegen, weil man mich sehr zerquält gesehen hat und gemerkt hat, dass ich auch ständig am Telefon hänge. Und durch meine Versuche, irgendetwas zu vermitteln, ist natürlich klar gewesen, dass ich genauso schockiert über diese Hausverbote bin wie die Schauspielenden in den Theatern hierzulande, die ja alle gut vernetzt sind. Man hat mich auch schon mehrfach darauf angesprochen, ob ich mich nicht distanzieren möchte, öffentlich.

Was Sie jetzt hier tun –

Ich habe sehr lange gewartet mit der Presse zu sprechen. Ich habe gedacht, ich möchte die Türchen der verschiedenen Parteien offen halten und möchte das nicht beeinflussen, dadurch, dass ich mich äußere. Ich habe aber jetzt alles, was in meiner Macht steht, getan. Mehr kann ich nicht.

Was könnte denn jetzt ein Worst-Case-Szenario sein. Enrico Lübbe hat einen Vertrag bis 2027?

Das Worst-Case-Szenario wäre ein Hausfrieden – seltsames Wort – also ein Frieden im Sinne von Schweigen, wenn alle in ein verkehrsberuhigtes Schweigen verfallen.

Haben Sie eine Idee, wie man das Schauspiel aus der Krise führen kann? Es gibt so gute Gewerke hier: die Kostümabteilung, die Bühnenbauer?

Ich war ja gerade bei der Bauprobe zu "Antonius und Kleopatra" und dachte: Oh Gott, ich komme nach Hause. Mir sind fast die Tränen gekommen. Es war einfach so wunderschön. Alle waren da, alle waren interessiert, haben mitgeschrieben, sich gefreut. Und ich weiß, dass sie alle eine super Arbeit machen. Es ist wirklich ein tolles Haus, das ein unglaublich großes Potenzial hat, weil es auch genau die richtige Größe für ein tolles Schauspielhaus hat. Es liegt gut in der Stadt. Die Menschen sind ja eigentlich auch sehr interessiert an diesem Theater. Und ich finde, diese Stadt hat auch alles, was man braucht. Zusammen könnten das Haus und die Stadt unschlagbar sein. Und ich glaube einfach, Theater muss lebendig sein, und Theater muss Kritik aushalten, auch hinter den Kulissen. Theater besteht auch daraus, dass man sich auf der Bühne ständig mit Konflikten auseinandersetzt. Und natürlich versucht, Vorschläge zu liefern, wie man solche Konflikte lösen kann.

Nach dem Erfolg von 'Und dann' hat Enrico [Lübbe] an mich geglaubt und sehr viel für mich möglich gemacht. [...] Ich habe ihm wirklich meine erste Theatertreffen-Einladung zu verdanken. Claudia Bauer, bisherige Hausregisseurin am Schauspiel Leipzig

Sie kennen das Haus seit 2013. Sie hatten zu Beginn "Und dann" inszeniert, in Lübbes erster Spielzeit. Das war sehr erfolgreich. Sie waren als Hausregisseurin mit "89/90" und "Süßer Vogel Jugend" zum Theatertreffen eingeladen. Es war auch eine gute Zeit?

Nach dem Erfolg von "Und dann" hat Enrico an mich geglaubt und sehr viel für mich möglich gemacht. Das habe ich ihm auch gesagt, dass ich unendlich dankbar bin für sein Vertrauen. Bei "89/90" wusste ja niemand, dass das so ein Knaller wird. Und ich habe ihm wirklich meine erste Theatertreffen-Einladung zu verdanken. Aus "89/90" ein Requiem mit 26 Sänger*innen zu machen, das hätte ich an keinem anderen Haus machen können. Das war für mich vielleicht sogar der größte Moment meiner Karriere, meine erste Theatertreffen-Einladung, an der er nicht unschuldig ist.