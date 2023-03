Es geht um Überlebensstrategien

"Warten auf Godot" wird dann ja auch ziemlich existenziell. Es geht um uns Menschen, unseren Glauben, dass Godot am Ende kommt, den die Interpreten gerne mit Gott gleichsetzen. Der nicht kommt. Gott ist tot. Am Ende ist das menschliche Leben in diesem Klassiker von Samuel Beckett ein ziemlich sinnloses Tun. Unser Leben als Zeitvertreib. Ein Hütchenspiel.

Am Ende tragen die Schauspieler transparente Kostüme, hier Roman Kanonik. Bildrechte: Armin Smailovic

Trotz aller Transparenz und Offenheit könnte hier das Kind der Schlüssel sein. Das Perlboot sei ein "lebendes Fossil", sagt das Kind. Die Honigbienen würden schon Millionen von Jahre auf der Welt existieren. Es geht also um Überlebenskünstler, um kollektive Lebensweisen, wenn am Ende auch noch Ameisen ins Spiel kommen. Oder um verborgene Tiefseewelten.

Kollektiv oder versteckt leben: zwei Überlebensstrategien. Andererseits haben wir diese sechs Schauspieler auf der Bühne. Alles Individuen, die sich streiten, die nur wenig gemeinsam haben. Das gemeinsame, was sie haben, sind Psalmen und Popsongs, die sie dann auch gemeinsam singen. Das sind Momente der Harmonie.

Johann Sebastian Bach und Cyndi Lauper als Soundtrack

Und die Frage ist jetzt: Was ist besser? Die kollektive Lebensweise, die totale Unterordnung in ein System mit einer Art Bienenkönigin an der Staatsspitze, eine Strategie, mit der man Millionen von Jahren überleben kann, quasi Nordkorea? Oder die individuelle Lebensweise à la Amerika?

Aber jetzt sind wir schon auf der Interpretationsebene, und so deutlich wird das dem Publikum hier nicht nahegelegt. Wir haben hier ja das Setting Theater auf dem Theater. Die Schauspieler sind auch Künstler, individuelle Künstler. Und sie zeigen uns hier gerade, wie sie eine "elende" Situation überspielen und überleben.

Johann Sebastian Bach hat den Soundtrack dazu geliefert. Psalmen wie "Oh Ewigkeit, du Donnerwort" oder auch: "Es ist genug". Die ganz schweren Geschütze sind hier vertont: Glaube, Liebe, Einsamkeit und Tod. Aber immer auch Trost durch die Musik. Bei den Popsongs sind es Klassiker wie "Girls Just Want To Have Fun" von Cyndi Lauper. Oder "My Future" von Billie Eilish – "I'm in love with my future …"

Psalmen und Popsongs sind hier immer ein bisschen extra arrangiert für klassische und Hammondorgel. Laura Wasniewski und Moritz Bossmann sitzen links und rechts am Portal und ziehen die Register. Sandra Hüller singt die Popsongs ausdrucksvoll und eigen. Sie gehen unter die Haut. Die Psalmen, das ist dann im Chor.

Sandra Hüller singt in "Der Würgeengel" Popsongs, ihr gegenüber: Anne Cathrin Buhtz Bildrechte: Armin Smailovic

Sandra Hüller singt auf der Bühne in Leipzig

Die Inszenierung kam beim Publikum gut an. Heftiger Schlussapplaus. Die Schauspieler waren glücklich. Konnten endlich, nach 24 Stunden, gehen. Wir auch, nach 90 Minuten. Das Haus war komplett ausverkauft. Das große Thema des Abends ist die Überlebenskunst auf dieser elenden, verlorenen Welt.