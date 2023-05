Nach dem ersten Prozesstag im März wurde die Verhandlung fortgeführt, da die Beweislage zu dünn war und die Protokolle der beiden Parteien zu dem Anhörungsgespräch sich zu stark unterschieden. Daher hatte das Bühnenschiedsgericht zum zweiten Verhandlungstag vier Zeugen geladen, darunter auch Enrico Lübbe, um zu klären, welche künstlerischen Gründe der Intendant in dem Gespräch mit Schmidt tatsächlich angesprochen hatte. Auch diesmal war der kleine Saal in Chemnitz gut besucht durch Schauspielkolleg*innen, die sich mit Schmidt solidarisierten.

Die Aussagen von Enrico Lübbe und der Personalleiterin des Schauspiels, Ilka Gapp, die damals als Protokollantin am Gespräch teilnahm, deckten sich. So sagten beide aus, dass im Gespräch die schwierige Besetzbarkeit von Schmidt in Produktionen erwähnt wurde. "Viele Regieteams wollen nicht mehr mit Frau Schmidt arbeiten, weil sie während der Proben unvorbereitet und unkonzentriert ist. Außerdem hält sie sich nicht an die Regieanweisungen", erläuterte Lübbe zur Verhandlung. Der Intendant, der als Regisseur in vier Produktionen mit der Schauspielerin zusammengearbeitet hat, beruft sich dabei vordergründig auf das Urteil von Gastregisseuren und -regisseurinnen.