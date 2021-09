In Erfurt feiert das Kinder- und Jugendtheater "Die Schotte" Geburtstag. 30 Jahre existiert das kleine besondere Theater, das sich ab jetzt auch wieder auf Normalbetrieb mit vielen Gästen und einem großen Programm freut: Shakespeare, Moliere, Goethe und Georg Büchner. Manch einer der einst jungen Akteure hat heute das Hobby zum Beruf gemacht. Und – was in einer Turnhalle begann – ist heut ein quirliges, etabliertes Haus mit einem großen jungen Team.

Ein Ort zum Über-Sich-Hinauswachsen

Eine der ersten Inszenierungen: "Die böse Revue" (1990/91) Bildrechte: Lutz Edelhoff Auch Johanna, 23 Jahre alt, ist beim Fest dabei: "Für mich bedeutet 'die Schotte' immer: ganz viel Mut, ganz viel Über-Sich-Hinauswachsen und was ich immer wieder faszinierend finde, dass man so ein Selbstvertrauen bekommt und auch ganz viel Vertrauen von den Regisseuren und Theaterpädagogen."



Johanna studiert mittlerweile auf Lehramt, ist aber dem Hobby, der Schauspielerei, treugeblieben. In einer großen Open Air-Sommerkomödie stand sie 2019 in Erfurt gefeiert vom Publikum auf der Bühne. Jetzt führt sie zum Schotte-Jubiläum mit einem Kollegen durchs Programm: Viel Text lernen, sagt sie, das gehöre auch hier dazu: "Das ist aber irgendwann gar kein Problem, durch die vielen Proben."

Spielerisch erwachsen werden

Die Inszenierung "Tschick" (2016) Bildrechte: Lutz Edelhoff Neben ihr auf der Bühne steht die 18-jährige Hanna Charlotta, eingehüllt in einen roten Ganzkörperanzug. Galant schwebt sie als guter Geist durchs Programm. Die Schotte kennt sie seit sieben Jahren. Ein Leben ohne dieses Theater kann sie sich nicht mehr vorstellen: "Für mich hat 'die Schotte' sehr viel mit Erwachsen-Werden zu tun. Ich bin mit elf Jahren in 'die Schotte' gekommen, war also noch recht jung und frisch. Ich habe in den Etüden angefangen, erstmal Theater kennenzulernen. So bin ich selbst gewachsen. Ich habe spielerisch sehr viel Neues über mich erfahren."

Es begann in einer Turnhalle

"Romeo und Julia" an der Schotte (2011) Bildrechte: Lutz Edelhoff Uta Wanitschke hat seit 2008 die künstlerische Leitung "der Schotte" inne. Finanziert wird die Arbeit durch Mittel von Bund, Land und Stadt, aber auch Eigenmittel. Klar, sagt Uta Wanitschke, das Budget könnte immer größer sein. Auch in Zukunft, "weil wir ja so genannte freiwillige Leistungen von Stadt und Land bekommen, haben wir ein bisschen Bedenken, was in zwei, drei Jahren ist, wenn die Steuereinnahmen nicht so fließen sollten. Dann wird es schwierig. Denn ohne würde es überhaupt nicht funktionieren."



Das Interesse der Kinder- und Jugendlichen war und ist groß: Mehr als 1.000 Rollen sind einstudiert worden. 700 junge Darsteller haben Uta Wantischke und Team auf der Bühne erlebt. Sie selbst ist von Anfang an dabei, 1990 war die ehemalige Turnhalle der Schottenschule frei geworden. Da kam die Idee auf: "Lasst uns hier doch einfach Theater machen."

Viel Strahlkraft für die Stadtgesellschaft

Heute ist "die Schotte" ein schönes, kleines Theater mit Bühne, Ton- und Lichttechnik. Auch der 21-jährige Kimani möchte diesen Ort nicht missen: "Für mich bedeutet 'die Schotte' neben einem unglaublichen Selbstbewusstsein, das man hier bekommen, auch wie eine Gruppe von über 100 engen Freuden, fast wie eine zweite Familie."

Und so wird gefeiert, zurück-, aber auch nach vorn geblickt, auf die nächsten Jahrzehnte des kleinen, feinen Kinder- und Jugendtheaters mit so viel Strahlkraft für die Stadtgesellschaft.

Inszenierung "Blutiger Honig" in der Schotte (2014) Bildrechte: Lutz Edelhoff