In Händen von Chefdirigent Christian Thielemann bieten die Sächsische Staatskapelle sowie der Staatsopernchor ein enormes Klangspektrum, ja: ein berauschendes Fest der Musik. Dazu gehört ein exzellentes Solistenensemble, in dem Krassimira Stoyanova der Titelrolle große Innigkeit verleiht. Geradezu herzzerreißend ihre warme Stimme, nahegehend ihr intensives Spiel.

Opulent sind auch Bühnenbild und Kostüme in der Ausstattung von Ezio Toffolutti sowie die von Christopher Tölle choreografierten Ballettszenen. Da gibt es reichlich Versatzstücke historischer Ägypten-Klischees, greift die Regie führende Schauspielerin Katharina Thalbach ganz tief in die Klamottenkiste. Aktualisieren wollte sie das Werk nicht, sie erzählt es quasi vom Blatt, weder psychologisch noch von den Noten her. Die aber perlen nur so durch den Raum und lassen die Oberflächlichkeit der Inszenierung schier vergessen.