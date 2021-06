Die Theatergruppe Studio Urbanistan beleuchtet mit ihrer aktuellen Performance "Next Door" die Welt der Sexarbeit: Wer an der Leipziger Wohnung unterm Dach klingelt, schlüpft in die Rolle eines Freiers oder einer Sexarbeiterin. Die zwei Theater-Künstlerinnen Julia Lehmann und Clara Minckwitz öffnen die Tür: Die Performer-Gruppe Studio Urbanistan hat eine Airbnb-Wohnung angemietet, die sie wie eine Sexarbeiter-Wohnung einrichtet.

Bei der Arbeit an ihrem Projekt "Next Door", das so viel wie "Nebenan" bedeutet, haben die Künstlerinnen selbst einen ersten Eindruck bekommen, mit welchem Gegenwind Prostituierte zu kämpfen haben. Als die Künstlerinnen versuchten, eine geeignete Wohnung für die Performance zu mieten, erhielten sie Großteils gar keine Antworten oder Absagen – mit der Begründung, man wolle nicht mit Sexarbeit in Verbindung gebracht werden. Dass es am Ende doch geklappt hat, macht "Next Door" so spannend, wie Julia Lehmann betont: "Das macht ja was mit einem – wenn ich an Wohnungstür klingeln muss, wenn die Alltags- und Realitätsebene und dieser Kunstraum sich überlagern, diese Reibung, die das erzeugt, die finden wir sehr spannend."