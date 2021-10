Die grellen Lichtstäbe an der Decke tauchen den Raum in ein ungemütliches Licht, während auf der zum Zuschauerraum hin gekippten Bühne, um Loyalitäten gerangelt wird.

In der Inszenierung in Meiningen tragen die Senatoren glitzernde, weiße Anzüge und Hemden aus schwarzer Spitze – bodenständig und volksnah sieht zumindest anders aus.



Trotz der modernen, teilweise exzentrischen Ästhetik mit Sonnenbrillen, Luftballons und Konfetti steht in der Inszenierung zunächst vor allem der Text im Vordergrund. Immer wieder klingt er wie ein Echo zur aktuellen politischen Realität. Roth sagt dazu: "Wenn man einmal nach Amerika guckt, was da in den letzten Jahren passiert ist, bis zum Sturm auf das Capitol […] Dann liest sich der Text plötzlich wie ein Gegenwartstext und man bekommt wahnsinnig viele Assoziationen zur derzeitigen politischen Wirklichkeit."