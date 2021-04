Vor 40 Jahren öffnete das neue theater in Halle (Saale) seine Pforten; der Name "Kulturinsel" kam erst Jahre später mit den Erweiterungsideen hinzu: ein Theater-Café sollte es sein, ein Theater-Hotel, eine Galerie, eine Bibliothek, ein "Biertunnel", ein Hof-Theater und eine Weingaststätte. Claudia Bauer, die in Halle als Hausregisseurin gearbeitet hat, bringt es in einem Jubiläumsbuch (Verlag: Theater der Zeit) auf den Punkt: "Manchmal habe ich in Halle inszeniert und die Kulturinsel tagelang nicht verlassen. Weil: Man konnte dort ja alles – inszenieren, schlafen, trinken. Was willste mehr!"