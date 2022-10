MDR KULTUR: Wir schauen einmal in die Geschichte des Kinder- und Jugendtheater. Als sie 2010 Intendant am Neuen Theater wurden, da hatten Sie einen schweren Start, als das Thalia Theater schließlich seine Spielstätte in der Kardinal Albrechtstraße verlor. Wie blicken Sie auf diese Zeit?

Matthias Brenner: Dass man das Theater selbst in die Krise brachte und sagte, ihr müsst euch selbst schließen. Es ist ja nicht so, dass jemand von außen kommt und jagt uns einfach raus. Es war so: Nein, das Geld gibt es nicht mehr, ihr müsst jetzt. Und mein Gedanke damals war: Die sollen nicht irgendwo unterkriechen in verschiedene Spielstättchen und noch ein bisschen was machen, bis sie ganz sterben. Ich habe damals in einer Nacht- und Nebelaktion mit meinem neuen Team gesagt: So, wir gehen jetzt Morgen dahin und sagen: Die kommen jetzt alle zu uns ins Haus. Technische Leute bei uns haben wunderbarerweise wirklich in einer kurzen Zeit Garderoben und eigene Masken gebaut, sodass diese Menschen erst mal in Würde von den Kollegen aufgenommen wurden und ihre eigenen Spielplan-Ideen mit unserer Unterstützung wahrnehmen konnten.