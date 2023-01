Enrico Lübbe, der Intendant des Schauspiels Leipzig, hatte die Verträge der beiden Schauspielerinnen Katharina Schmidt und Julia Preuß nicht für die kommende Spielzeit verlängert. Teile der Belegschaft fanden das schade und stellten sich hinter die beiden, bekundeten also ihre Solidarität. Preuß und Schmidt bedankten sich bei der Belegschaft in einem Brief und schlugen eine gemeinsame Belegschaftsversammlung vor, laut Brief "ohne Druck, ohne Leitung".



Daraufhin hatte hat Enrico Lübbe am 18. November 2022 den beiden Schauspielerinnen Schmidt und Preuß ein Hausverbot ausgesprochen. Auf Frage nach dem Warum antwortet Lübbe im Interview der "Leipziger Volkszeitung" vom 17. Dezember, dass ihm ein Schreiben zugetragen wurde, in dem Pläne laut wurden, die einem "Vorhaben eines gemeinsamen Austausches entgegenstanden". Die Coronazeit, in der man sich nicht treffen konnte, trage eine Art Mitschuld.



Claudia Bauer, die wegen der verhängten Hausverbote ihre Arbeit als Hausregisseurin beendet hat, beschreibt die Sache aus persönlicher Sicht ganz anders: Die Abkapselung und Entfremdung der Leitung von der Basis habe schon weit vor Corona begonnen. Es sei eindeutig ein schleichender Prozess gewesen. Sie habe im Theater auch den Eindruck gehabt, dass es immer weniger Orte gäbe, an denen man sich treffen oder sich austauschen könne.



Das Ensemble – nicht alle, aber eine "sehr große Mehrheit" – schreibt in einer Erklärung, dass es zu keinem Zeitpunkt von den beiden Schauspielrinnen zu Solidaritätsbekundungen mobilisiert worden sei. Das Betriebsklima sei durch die Freistellungen und die verhängten Hausverbote schwer beschädigt worden.