Sommertheater Diese Theater holen den Sommer auf die Bühne

Ein Weltklassiker im Welterbe: Auf dem Gelände des ehemaligen Silberbergwerkes "Alte Elisabeth" zeigt das Mittelsächsische Theater Shakespeares "Sommernachtstraum". In der Komödie sorgt ein Liebeszauber für große Irrungen, am Ende braucht es den Traum einer Sommernacht, bis Raserei und Ränkespiele enden, sich Feen- und Menschenwelt wieder versöhnen. Premiere: 16. Juli. Das Theater, das nach der monatelange Schließung viel Ernergie in Freilichtaufführungen steckt, spielt auf der mit Sommerwald begrünten Halde.

"Ganz ohne Weiber geht die Chose nicht": Lieder wie dieses stammen aus Emmerich Kálmáns Meisterwerk "Die Csárdásfürstin". Auf der Seebühne an der Talsperre Kriebstein wird die Operette um Fürstensohn Edwin, der sich nicht mit der fremdländischen Chansonette Sylva Varescu einlassen soll, aufgeführt. Premiere: 11. Juni.

Macht Reichtum glücklich? Das bekannte Märchen vom Fischer und seiner gierigen Frau dreht sich um diese Frage. Das Mittelsächsische Theater erzählt die Geschichte um den magischen Fisch, der den Reichtum bringt und wieder nimmt, jetzt musikalisch, um das Meer sanft säuseln und endlich aufbrausen zu lassen. Zu sehen ist "Gold!" im Freiberger Schlosshof und auf dem Vorplatz des Döbelner Theaters.

Weitere Informationen "Ein Sommernachtstraum"

Premiere 16. Juli 2021

"Alte Elisabeth" Freiberg



Die "Alte Elisabeth" ist Teil der Himmelfahrt Fundgrube nordöstlich des Freiberger Zentrums. Die gleichnamige Schachtanlage ist heute Sachsens ältestes Bergbaumuseum. Seit 2019 gehört sie zum UNESCO-Welterbe Montanregion Erzgebirge/Krušnohoří.



"Die Csárdásfürstin"

Premiere am 11. Juni 2021

Seebühne Kriebstein

An der Talsperre

09648 Kriebstein



"Gold!"

Musikalisches Märchen

Schlosshof Freiberg / Vorplatz des Döbelner Theaters



Theaterkasse im Silbermann-Haus

Schlossplatz 6

09599 Freiberg



Theater Döbeln

Theaterstraße 7

04720 Döbeln

Im Stadthallengarten, auf der Waldbühne Jonsdorf und im Klosterhof Zittau feiert das Gerhart-Hauptmann-Theater Görlitz den Sommer. Auch mit schrägen britischen Stücken. In "Beute" wird ein Sarg zum Versteck für geraubtes Geld, die eben verstorbene Mutter des Bankräubers muss weichen. So beginnt die makabre Farce von Joe Orton, die am 4. Juni im Klosterhof Zittau Premiere feiert.

Nick Hornby wurde mit Büchern wie "High Fidelity" oder "About a Boy" zum Kultautor. Sein Stück "NippleJesus" steht am 5. Juni im Klosterhof Zittau erstmals auf dem Programm. Darin verliert ein Rausschmeißer seinen Job, wird Museumswächter und entdeckt die Kunst in Gestalt des "NippleJesus" für sich.

"Don't cry for me Argentina", dieser Welthit stammt aus Andrew Lloyd Webbers Musical "Evita" über das tragische Schicksal der argentinischen Präsidentengattin Eva Perron. Im Stadthallengarten Görlitz wird es ab 11. Juni aufgeführt.

Weitere Informationen "Beute"

Gerhart-Hauptmann-Theater Görlitz

Premiere am 4. Juni 2021

Klosterhof Zittau



"NippleJesus"

Gerhart-Hauptmann-Theater Görlitz

Premiere am 5. Juni

Klosterhof Zittau



"Evita"

Gerhart-Hauptmann-Theater Görlitz

Premiere am 11. Juni

Stadthallengarten Görlitz



Sommertheater von Molière bietet das Neue Theater Halle mit dem Stück "Die Schule der Frauen" im Hof der Moritzburg. Die Frauenbilder des Spötters Molière scheinen überholt, gepflegt werden sie hier und da heute noch.

Auch das Stück "Offene Zweierbeziehung" setzt sich mit zwischenmenschlichen Partnerschaften auseinander, allerdings geht es hier um das Fremdgehen, die Erwartungshaltungen an eine Beziehung und die gesellschaftlichen Herausforderungen. Ein Paar entschließt sich, eine offene Beziehung zu führen, um seine Ehe zu retten. Die Dramödie hat Dario Fo mit seiner Lebenspartnerin Franca Rame 1983 entwickelt.

Weitere Informationen "Offene Zweierbeziehung"

Premiere am 28. Mai 2021

Hof des Neuen Theaters Halle



"Die Schule der Frauen"

Premiere am 12. Juni 2021

Hof der Moritzburg

Bildrechte: Anhaltisches Theater Dessau / Claudia Heysel "Die Mitschuldigen" ist ein Lustspiel von Johann Wolfgang von Goethe. Darin zeigt er, dass der Mensch nicht immer nur edel und gut ist – sondern bisweilen geldgierig, primitiv und sexsüchtig. Es ist ein Frühwerk des Dichterfürsten Goethe. Die Aufführung erfolgt auf der Insel Stein inmitten des malerischen Wörlitzer Gartenreichs.

Ein besonderes Erlebnis verspricht die Aufführung des Tanztheaters "Tanz am Vulkan" zu werden, das von junge Choreografinnen und Choreografen geschaffen wurde. Die Uraufführung nutzt das Ambiente der Insel Stein im Wörlitzer Park.

Weitere Informationen "Die Mitschuldigen"

Premiere am 4. Juni 2021

von Johann Wolfgang von Goethe

Insel Stein im Wörlitzer Park



"Tanz am Vulkan"

Uraufführung am 12. Juni 2021

Tanztheater

Reihe: Junge Choreografinnen und Choreografen, Teil III

Insel Stein im Wörlitzer Park

Alexandra Sagurna und Sebastian Hammer wollen raus. Bildrechte: Theater der Altmark/Nilz Böhme Die Sehnsucht, in die weite Welt aufzubrechen, ist gerade groß. Unter freiem Himmel davon singen – zumindest das ist wieder möglich und macht Lust auf mehr: "Ich war noch niemals in New York" heißt das Programm, das dem Fernweh frönt, aber auch die Heimkehr feiert mit Liedern von Udo Jürgens, Frank Sinatra oder den Rolling Stones, von Max Raabe, Heinz-Rudolf Kunze oder der Knef.

Weitere Informationen "Ich war noch niemals in New York"

Lieder vom Gehen und Bleiben



Open-Air-Premiere am 2. Juni, 19:30 Uhr

Musik- und Kunstschule, Garten



Kloster Jerichow, Innenhof

20. Juni, 19:30 Uhr

Anfangs geht es nur um die Anschaffung eines neuen Grills für den Tennisverein, am Ende liegen alle im Streit. Der entzündet sich an dem gut gemeinten Hinweis, man müsse auch an die denken, die kein Schweinefleisch essen und an die, die Vegetarier sind. Die Zuschauer dürfen sich als Vereinsmitglieder und direkter Teil des Geschehens betrachten, in dem es um viel mehr geht als den einen oder anderen Grill. "Extrawurst" heißt das Schauspiel von Dietmar Jacobs und Moritz Netenjakob, das am 12. Juni Premiere feiert.

Sich einfach bei der Freundin der Freundin einnisten, die einen rausgeschmissen hat? Diese interessante Idee hat Max in der französischen Boulevardkomödie "Jeder für mich" von Daniel Colas. Wie sie ausgeht, wird am 18. Juni zu erleben sein.

Der berüchtigte Räuber Hotzenplotz will sich das Silber vom Mond holen. John von Düffel erzählt Otfried Preußlers Geschichte im Weltraumabenteuer weiter. Zu erleben sein wird es ab 8. Juni im Eisleber Theatergarten: "Der Räuber Hotzenplotz und die Mondrakete".

Weitere Informationen "Extrawurst"

Theater Eisleben, Theatergarten

Premiere am 12. Juni



"Jeder für mich"

Theater Eisleben, Theatergarten

Premiere am 18. Juni



"Der Räuber Hotzenplotz und die Mondrakete"

Theater Eisleben, Theatergarten

Premiere am 8. Juni

"Komm ins Offene": Nach der langen Kunstpause soll diese vergnügliche Theatertherapie Besserung bringen. Die Freiluftklinik von Prof. Karl Stillerbach alias Steffen Mensching liegt idyllisch am Berg, umgeben von den Schlossmauern der Heidecksburg. Sprechstunde ist am Wochenende bei Sonnenuntergang, Familienaufstellungen auch am Sonntagnachmittag. Erstmals am 12. Juni.

Sogar eine Oper stellt das Theater Rudolstadt auf die Beine. Halbszenisch und in Kooperation mit der Leipziger Hochschule für Musik und Theater "Felix Mendelssohn Bartholdy" wird Mozarts "Zauberflöte" aufgeführt. Ab 17. Juni open air auf der Heidecksburg. Mit Liedern und Literaten ist am 20. Juni "Alles im grünen Bereich" in den Gärten der Bauernhäuser.

Gesungen wird außerdem mit Klara Sonnenschein. Aufgeführt wird das Kinderliederkonzert mit Zwischengedichten von Steffen Mensching auf den Wiesen der Bauernhäuser und der Musikschule. Premiere ist am 6. Juni.