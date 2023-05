Die aufregende Geschichte des Musicals "Catch Me If You Can" könnte Ihnen bekannt vorkommen, die Gaunerkomödie wurde 2002 von Steven Spielberg in Starbesetzung verfilmt, mit Leonardo DiCaprio, Tom Hanks und Christopher Walken in den Hauptrollen. Zur Handlung: Frank Abagnale träumt von einem Leben voller Wohlstand und Bewunderung. Da er ein hervorragendes Talent in Hochstapelei hat, verschafft er sich dieses Leben, ob als Pilot oder Arzt. Die Story basiert auf realen Ereignissen, Ende der 1960er-Jahre hatte der echt Frank Abagnale das FBI mit immer neuen Identitätswechseln an der Nase herumgeführt. Die Öffentlichkeit liebte ihn dafür, selbst als er irgendwann verhaftet wurde. Nach der Hollywoodverfilmung des Stoffes kam ein Broadway-Musical – und dieses können Sie nun in Magdeburg erleben. Lassen Sie sich von der passenden 60er-Jahre-Musicalmusik zum Mittanzen verführen. Komponist Marc Shaiman hat die mitreißende Musik geschrieben, er wurde unter anderem bekannt für seine Filmmusiken zu "Harry und Sally" und "Sister Act".

Open Air am Magdeburg Domplatz: Das Musical "Catch me if you can" nach dem berühmten Film von Steven Spielberg. Bildrechte: Theater Magdeburg/Andreas Lander