Der Studentenklub Turm ist in der Moritzburg beheimatet, einer der beiden uralten Burgen der Stadt an der Saale hellem Strande. An die Eröffnung des Turms vor 50 Jahren erinnert das Sommertheaterstück "Hallekrimi 73 – Schnongse, Scheekser und Moneten" – und führt direkt in die 1970er-Jahre der DDR. Die sind aber plötzlich alles andere als beschaulich, denn die Jugendfreunde Biene, Angela, Uwe und DJ Lutze erleben Sonderbares. Biene gräbt einen alten Wehrmachtshelm aus und Angela ruft statt des FDJ-Grußes "Freundschaft" plötzlich "Heil Hitler". Was ist da los? Als Uwe schließlich sogar Knochen ausgräbt, betritt Genosse Hauptkommissar Fuchs aus Berlin die Bühne und will den ominösen Fall klären. Das Theaterensemble Apron spielt alljährlich im Burggraben der Moritzburg, direkt neben dem Studentenklub Turm und hat diesmal dieses Umfeld zum Thema gemacht. Was könnte besser passen?

Beim Sommertheater an der Moritzburg Halle geht es um ein Krimi in der DDR. Bildrechte: MDR/Michael Rosebrock