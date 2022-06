Am Staatsschauspiel Dresden sind in der Spielzeit 2022/2023 25 neue Produktionen geplant, darunter mehrere Uraufführungen. Eröffnet werde die neue Saison mit einem Theaterfest am 3. September, kündigte Intendant Joachim Klement am Mittwoch bei der Präsentation des Spielplans an. Als Regisseure der neuen Spielzeit nannte er den Schauspieler und Musiker Christian Friedel sowie den Kabarettisten Rainald Grebe. Auch auf den Ukraine-Krieg werde in der neuen Saison Bezug genommen.