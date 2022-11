Der Chemnitzer Musiker und Komponist Steffan Claußner ist tot. Wie die Theater Chemnitz am Montag mitteilten, ist der ehemalige Schauspielkapellmeister am 12. November im Alter von 68 Jahren gestorben. Man habe einen leidenschaftlichen Komponisten, einen wunderbaren Bühnenmusiker und einen liebenswürdigen Freund und Kollegen verloren, hieß es weiter. Das Haus wolle ihm ein ehrendes Andenken bewahren.

Claußner wurde 1954 in Kemtau geboren und studierte bei Rainer Lischka an der Hochschule für Musik "Carl Maria von Weber" in Dresden Komposition. Seit Ende der 1990er Jahre war er den Theatern Chemnitz verbunden – erst freischaffend, später als Schauspielkapellmeister. In diesen mehr als zwanzig Jahren komponierte und arrangierte er vor allem für das Schauspiel.