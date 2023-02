Empfehlung Theater der Altmark bringt Juli Zehs "Corpus Delicti" auf die Bühne

Hauptinhalt

Juli Zeh schrieb ihren erfolgreichsten Roman "Corpus Delicti" ursprünglich für das Theater. Das spannende Justizdrama kehrt nun in Stendal auf die Bühne zurück: Es spielt in einer Gesundheitsdiktatur im Jahr 2057, in der alle Krankheiten ausgerottet wurden – dank Genforschung und absoluter Überwachung. Eine mutige Inszenierung, die viele aktuelle Fragen aufwirft, findet unser Kritiker. Wenn auch mit handwerklichen Mängeln.