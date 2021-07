"Speak to me, place" heißt der Hörrundgang durch die Leipziger Innenstadt. Ein weiterer Audiowalk führte durch den Stadtteil Connewitz: In "The sunset looks violent" waren beispielsweise ältere Anwohner zu hören, die sich wegen der vielen Graffiti bedroht und unsicher in ihrem Wohngebiet fühlen oder jüngere Menschen, die Graffiti als Mittel sehen, um sich gegen das ohnmächtige Gefühl zu wehren, wenn Luxuswohnungen gebaut werden, die sie sich nicht mehr leisten können. Ergänzt werden die Rundgänge von Studio Urbanistan oftmals durch Theaterperformer, die das Publikum etwa in die Situation einer Schießerei in einer Tiefgarage versetzen.

Clara Minckwitz beim Audiowalk "Speak to me Place! durch Connewitz. Bildrechte: MDR/ Karl Weber