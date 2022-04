Zur "Tanzwoche Inklusion" bringen die Companies, Solist*innen und Choreograf*innen nicht nur ihre aktuellen Inszenierungen mit, sondern erarbeiten gemeinsam, in gemischten Konstellationen, mehrere Performances während des Festivals. Präsentiert werden diese zum Abschluss am 29. April, dem Welttag des Tanzes, unter dem Titel "Fusionen".

Geplant sind zwischen dem 20. und 29. April zudem Outdoor-Performances im Alaunpark in der Dresdner Neustadt. Tänzerinnen und Tänzer werden dort kurze Passagen aus ihren Stücken vorführen – als Appetizer, wenn man so will. Auf diese Weise suchen die Veranstalter den direkten Kontakt zum Publikum und hoffen, es so mit den tänzerischen Parcours in die anschließenden Vorstellungen im projekttheater begeistern zu können.