Theaterkritik Wie sich der Dresdner "Tartuffe" am Ende selbst ein Bein stellt

Im Fall der aktuellen Dresdner Produktion "Der Tartuffe oder Kapital und Ideologie" hat diesen Job Soeren Voima übernommen. Jahrgang 1972, in Wittgensdorf bei Chemnitz, das damals noch Karl-Marx-Stadt hieß, geboren und offenbar ein Spezialist für solche Sachen. Ein Mann mit Witz und dem Vermögen, den guten alten Tartuffe aus dem 17. Jahrhundert in die jüngere deutsche Gegenwart zu verlegen. Will heißen, in die Zeit von den 1980ern bis in unsere Gegenwart.



Tartuffe, der Schwindler, der Hochstapler und glänzende Menschen-Manipulierer schleicht sich ein. In eine gutbürgerliche Familie, um sie auszunehmen. Diese Familie besteht hier allerdings nur aus Orgon und seiner Mutter, Madam Pernelle. Wohlhabende Hausbesitzer im Westberlin der 1980er. Doch der Sohn hat keine Lust Kapitalist zu sein. Versucht nach abgebrochenem Philosophiestudium lieber eine Karriere in der SPD.