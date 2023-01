Rudolstadt "Der Tatortreiniger" – der proletarische Held Schotty jetzt auch auf der Theaterbühne

Die Fernsehserie "Der Tatortreiniger" mit Bjarne Mädel in der Hauptrolle hat Kultstatus. Protagonist Schotty ist so ungeschickt wie liebenswürdig. Immer wieder gerät er während seiner Arbeit in irrwitzige Situationen mit Hinterbliebenen oder Bekannten der Mordopfer. Am Theater Rudolstadt putzt Schotty jetzt auf der Bühne, hervorragend dargestellt von Schauspieler Michael Goralczyk