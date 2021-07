MDR KULTUR: In diesem und im nächsten Jahr, so ist in der Sächsischen Zeitung zu lesen, soll ein Zuschuss von jeweils 1,76 Millionen Euro gekürzt werden auf 1,56 Millionen Euro. Die 1,66 Millionen Euro vom Landkreis werden auch gekürzt. Hat das mit der Corona-Situation zu tun?

Lutz Hillmann: Na klar hat es mit der Corona-Situation zu tun. Weil, das kann man ja nicht leugnen, wir haben nicht gespielt, haben nicht alle Personalkosten gebraucht. Und auch die Energiekosten, Reinigungskosten, alles ist ja geringer ausgefallen in 2020, sodass wir finanziell etwas besser dastehen.

Lutz Hillmann Bildrechte: imago images / lausitznews.de Der Landkreis hat aber ähnliche prekäre Situationen, wie viele öffentliche Kassen. Die Sozialausgaben und so weiter, die Jugendhilfe, all das steigt beim Landkreis. Und der hat ja keine andere Einnahmemöglichkeit als die Kreisumlage bei den Städten und Gemeinden im Kreisgebiet. Sodass es zwischen uns Gespräche gegeben hat, wie wir dort vielleicht mit helfen können.



Wir sind ja in Trägerschaft des Landkreises. Wie es dem wirtschaftlich geht, kann uns nicht egal sein. Und deswegen haben wir darüber geredet.



Und es geht nicht um eine Kürzung – das muss ich auch mal richtig stellen – sondern es geht um eine Verschiebung einer Erhöhung. Es sollte in 2021 eine Erhöhung des Zuschusses stattfinden – und die wird jetzt erstmal ausgesetzt.

Und das aber offenbar in Dialog mit Ihnen?

Das haben wir miteinander besprochen. Sonst wäre unser Protest schon viel lauter ausgefallen!

Trotzdem bleibt eine prekäre Situation bestehen. Wenn der Landkreis in einer prekären Situation ist, dann dürfte es die Stadt wohl auch sein. Sind da ähnliche finanzielle Probleme absehbar?

Alle Städte und Gemeinden, alle öffentlichen Kassen unterhalb des Landes und des Bundes haben größere finanzielle Probleme. Das wird sich noch verschärfen, auch durch Corona. Das hängt auch damit zusammen, dass sehr viele Aufgaben auf die Landkreise und Gemeinden gegeben worden sind, die die jetzt plötzlich alle finanziell stemmen müssen. Das wird schon ein Problem sein.

Die Stadt hat finanzielle Probleme. Inwieweit die hausgemacht sind, will ich jetzt gar nicht beurteilen, da gucke ich nicht so genau dahinter. Aber die Situation für die Kürzungsankündigung von Seiten der Stadt Bautzen ist eine vollkommen andere, weil man da den gesetzlich vorgeschriebenen Sitzgemeindeanteil, der zu entrichten ist, um die Kulturraumförderung in Sachsen zu bekommen, nicht mehr in voller Höhe entrichten will und wir dadurch den Kulturraumanteil gleich mit verlieren würden. Und damit wäre das Theater in Gänze in der Existenz gefährdet, eigentlich nicht mehr zu betreiben. Das Deutsch-Sorbische Volkstheater in Bautzen Bildrechte: IMAGO

Und das hat einen ganz anderen Stellenwert, hat auch einen ganz anderen Hintergrund. Noch dazu, wo die Stadt Bautzen seit 2013 diesen Sitzegemeindeanteil in einer stabilen Höhe entrichten konnte und nun erst eine ganz moderate Steigerung von 30.000 Euro vorgesehen ist. So dass diese Absichten, die formuliert und auch laut gesagt worden sind, eigentlich vollkommen unverständlich und existenzbedrohend sind für uns.

Der Kulturraum ist einer der größten Geldgeber, auch für das Theater Bautzen. Dennoch gibt es die finanzielle Schieflage, jetzt beim Landkreis und bei der Stadt. Was bedeutet das für dasTheater? Wie sehen Sie der Zukunft entgegen?

Ich sehe die Zukunft nicht sehr rosig, muss ich sagen. Die Auseinandersetzungen, wer bekommt Geld und in welcher Höhe, die werden härter werden. Wir müssen uns auch von unserem Ruf her so festigen, dass es auch bei den Leuten hier im Landkreis und in der Stadt den Rückhalt gibt. Das wird uns vielleicht auch dann die Zukunft sichern. Aktuelle Aufführung des Sommertheaters Bildrechte: Matej Zieschwauck/MDR

Da sind wir auf einem wirklich guten Weg. Wir haben auch jetzt bei unserem laufenden Sommertheater kaum Einbußen, haben eine sehr gute Zuschauerresonanz, sodass wir, ich denke, auch mit guten Argumenten in solche Diskussionen gehen können. Trotzdem werden die Auseinandersetzungen härter werden.