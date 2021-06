Mit dem Rock'n'Roll-Musical "Footloose" startet das Theater Chemnitz in die neue Spielzeit. Das sagte Generalintendant Christoph Dittrich am Freitag beim Ausblick auf das Programm. Nach monatelanger, corona-bedingter Pause gab er sich "trotzig optimistisch":

Los geht es mit der Premiere von "Footloose" von Tom Snow und Dean Pitchford im Opernhaus. Auch Wagner-Fans sollen auf ihre Kosten kommen: mit "Tristan und Isolde" in der Regie von Elisabeth Stöppler. Dittrich erklärte im Gespräch mit MDR KULTUR, er freue sich, die Arbeit mit Stöppler forzusetzen. Deren Inszenierung von Wagners "Götterdämmerung" war 2019 mit dem renommierten Theaterpreis "Der Faust" ausgezeichnet worden. Das Theater Chemnitz hatte den vierteiligen "Ring"-Zyklus 2018 von vier Regisseurinnen in Szene setzen lassen. Dittrich ergänzte, im übrigen habe Wagners Oper "Tristan und Isolde" den Vorteil, eigentlich ein Kammerspiel zu sein. Das könne angesichts der veränderlichen Pandemie-Bedingungen von Vorteil sein. Auf die Bühne geholt werden soll außerdem der Ost-Fernsehklassiker "Spuk unterm Riesenrad" als Musiktheaterstück. Das Ballett begibt sich derweil auf die Spuren des Expressionisten Karl Schmidt-Rottluff mit einem Abend unter dem Titel "Wieso ist die Nase blau?".

Für Schauspiel und Puppentheater steht in der kommenden Spielzeit ein Umzug an. Grund ist die Sanierung des Schauspielhauses. Der von den Chemnitzern "heiß geliebte" Bau sei seit 1980 nicht mehr instandgesetzt worden, so Dittrich im Gespräch mit MDR KULTUR. Die Sanierungsarbeiten würden etwa zwei Jahre dauern. Dafür müsste der komplette Theaterbetrieb mit zwei Sparten, Magazinen, Werkstätten, Garderobenräumen ausgelagert werden. Das sei eine Herausforderung. Zugleich sei das Interim im ehemaligen Spinnereimaschinenbau sehr reizvoll und inspirierend für die künstlerische Arbeit. Der Saal transportiere sehr viel von dem, was Chemnitz ausmache, sagte Dittrich im Hinblick auf die reiche Industriegeschichte der Stadt. Diesen Ort gemeinsam mit dem Publikum zu erobern, das sei auch eine Chance. Deswegen freu man sich auch auf die zwei Jahre im so genannten Spinnbau. Dort soll es ab Oktober erste Vorstellungen geben.