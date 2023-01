Bis dahin plätschert die Inszenierung von Schauspieldirektor Carsten Knödler ziemlich konventionell vor sich hin. Bunt, brav, bieder. Eine Illustration, die versucht, den nicht allzu fesselnden Text Heyms mit einem Hauch "Babylon Berlin" aufzupeppen. Es wird ein bisschen getanzt und gesungen, dazwischen werden Szene für Szene Dialoge vorgetragen. Hanussens Geliebte singt Zara Leanders "Der Wind hat mir ein Lied erzählt", und alles zusammen ergibt doch nur ein laues Lüftchen.

Ein wiederentdecktes Stück "heymgeholt"

Doch von vorn. Da gehört erstmal ein großes Lob an die Internationale Stefan-Heym-Gesellschaft mit Sitz in Chemnitz hin, dafür, dass sie in Heyms Geburtsstadt aktiv ist. 1913 wurde er hier geboren, als Kind jüdischer Kaufleute. In diesem Jahr findet einiges statt, um daran zu erinnern. Dazu gehört auch die Aufführung der – wie Heym es im Untertitel nennt – "Geschichte eines Schwindlers" samt Rahmenprogramm.

Die Chemnitzer Inszenierung feierte am Samstag Premiere. Bildrechte: Dieter Wuscha

Ein bisschen schwammig bleibt einzig die Erklärung dafür, warum das Chemnitzer Theater die Uraufführung nicht für sich ergattern konnte oder wollte. Die fand 2022 an der Württembergischen Landesbühne Esslingen statt. Esslingen? Ja. Weil ein in Chemnitz forschender Germanist das von ihm im Nachlass des Dichters entdeckte Stück seinem Bruder empfahl, der zufällig Intendant in Esslingen ist. So familiär kann es zugehen in der Theaterwelt. Sei’s drum, jetzt ist es ja hier – heymgeholt könnte man sagen.

Heyms Botschaft an die Welt

Stefan Heym schrieb das Stück (in englischer Sprache) 1941 als Exilant in den USA, kurz darauf nahm er in einer Einheit für psychologische Kriegsführung am Zweiten Weltkrieg teil. Ihm ging es mit dem Stück wohl vor allem darum, der Welt mitzuteilen, was seit 1933 in seinem Heimatland Deutschland los ist. Und zwar anhand der Geschichte des vorgeblichen Hellsehers Erik Jan Hanussen, der sich – obwohl selbst auch Jude – den Nazis andiente und mutmaßlich sogar von ihnen mit Geheiminformationen versorgt wurde, die er dann in seinen Seancen öffentlich machte.