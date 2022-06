Hellseher Hanussen, seine Lebensgeschichte wurde auch mehrfach verfilmt, u.a. von Istvan Szabo mit Klaus Maria Brandauer. Bildrechte: dpa

Zu den 14 Premieren am Schauspiel gehört auch ein Stück von Stefan Heym (1913-2001), das der gebürtige Chemnitzer 1941 im New Yorker Exil geschrieben hat. Es sei erst 2021 in England wiederentdeckt worden, hieß es dazu weiter. Heym erzählt darin die Geschichte von Erik Jan Hanussen, der in den 1920er/1930er-Jahren als Hellseher in den Berliner Varietés reüssierte. Er war Jude, verfügte aber über beste Kontakte bis in hohe Kreise der Nationalsozialisten, deren Aufstieg er bejubelte. Indem er Geld verlieh, entstanden Abhängigkeiten und sein Netz aus Informanten. So wurde er mit seinen Voraussagen über politische Ereignisse zum Stadtgespräch. Wenige Wochen nach Hitlers Machtergreifung wurde er von SA-Leuten umgebracht. Hanussen soll auch den Reichstagsbrand vorausgesagt haben, für den die Nazis die Kommunisten verantwortlich machten.