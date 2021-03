Pandemie Wie bereitet sich das Theater "Clack" in Wittenberg auf den Neustart vor?

Ein Theater wie das Clack am Leben zu erhalten ist eine Gemeinschaftsaufgabe – und die Gemeinschaft funktioniert in Wittenberg. Welker erzählt "die Stadt Wittenberg steht sehr hinter uns. Das ist ja auch ein städtisches Objekt und der Oberbürgermeister Torsten Zugehör kommt auch hier vorbei und fragt, braucht ihr irgendwas, sollen wir irgendwas stunden?"

Die Bühne des Clack Theaters. Bildrechte: MDR/Julia Hemmerling

Auch andere helfen. Bereits im ersten Lockdown gab es die Aktion "Groß hilft Klein" bei der die Stickstoffwerke Piesteritz der Altstadt und fast jedem Betrieb in Wittenberg zwischen drei und zehntausend Euro einfach geschenkt haben, berichtet Welker begeistert: "Das sind halt so Sachen, das müsste eigentlich deutschlandweit rumgetragen werden, dass es in so einer Kleinstadt sowas gab. Tja, und das Geld war pünktlicher auf dem Konto als die Soforthilfen."



Einzelpersonen unterstützen ebenso, sei es im Kleinen durch eine Schokoladenschachtel mit "einem Fünfer drin", beschreibt Welker, oder so wie eine Frau, die hat "den ganzen Saal mit Show gemietet und gesagt: Kommt behaltet das Geld. Wir holen das irgendwann nach, wenn es euch besser geht."