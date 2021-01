Sachsen-Anhalt Theater der Altmark bleibt bis April geschlossen

Hauptinhalt

Das Theater der Altmark in Stendal möchte frühestens ab April 2021 die Türen für Theaterpublikum öffnen. Somit bleibt der Vorstellungsbetrieb weiterhin eingeschränkt und das Theater geschlossen. Diese Entscheidung teilte das Theater am Mittwoch in Stendal mit.