MDR SACHSEN: Kinder spielend verstehen lassen – kann ich das als Motto des Leipziger Theaters der Jungen Welt beschreiben, Katrin Maiwald?

Katrin Maiwald: Ja, das ist eine sehr gute Zusammenfassung. Die Welt durch Spiel zu begreifen – das würde ich vielleicht noch ergänzen.

Wenn das nur so einfach wäre – aber das ist nicht nur Ideensache der Theaterleute und darum soll's zukünftig einen Theaterbeirat geben. In einer Videokonferenz waren Interessierte gefragt. Was steckt hinter dem neuen "Stadt-Theater-Zukunft-Experiment"?

Ja, die Möglichkeit, sich zu beteiligen gibt es schon am TdJW auch in der langen Tradition der Theaterpädagogik hier. Was wir jetzt starten, ist eine weitere Form der Partizipation; zusammen zu entscheiden, was und wie soll in diesem Theater gespielt werden. Der Beirat bzw. das Gremium, wie wir es nennen wollen, wird bestehen aus Kindern und Jugendlichen, Erwachsenen aus der Stadt und Kolleginnen und Kollegen aus den verschiedenen Abteilungen des Theaters, um gemeinsam diese Vision zu spinnen und vielleicht auch als Experimentierfeld für neue Formen, wie wir Theater machen können, zu nutzen. In welche Richtung entwickelt sich das Theater der Zukunft? Das "Stadt-Theater-Zukunft-Experiment" will es herausfinden. Bildrechte: dpa

Wie stellen sich denn Kinder und Jugendliche das Theater (in) der Zukunft vor?

In der Vorrecherche haben wir schon einen Film produziert, wo schon ein paar Stimmen zu hören waren. Da ging es vor allem darum, die Gesetze, die außerhalb des Theaters gelten, außer Kraft zu setzen. Es gibt es zum Beispiel ein Zitat eines Zehnjährigen, der sagt: "In meinem Theater der Zukunft geben schlechte Schulnoten Zauberkräfte." Also je schlechter die Mathenote, umso stärker meine Zauberkraft im Theater der Zukunft. Das finde ich ein ganz starkes Beispiel, was diese Sehnsucht widerspiegelt, in einen anderen Raum zu kommen, in dem anderes möglich ist als außerhalb der Theaterwelt.

Deckt sich das mit den Vorstellungen der Theaterleute selbst?

Ja, das finde ich sehr interessant. Wir machen hier parallel auch gerade einen Leitbild-Prozess nur für Kolleginnen und Kollegen des Theaters. Und tatsächlich überschneiden sich Themen. Also Themen, die von den Kolleginnen und Kollegen hier eingebracht werden oder von uns eingebracht werden in den Leitbild-Prozess, z. B. diverser zu werden hinter den Kulissen des Theaters, das ist ein Wunsch, der uns auch aus der Stadt herangetragen wurde, von unterschiedlichen Kindern und Jugendlichen, auch Erwachsenen. Darüber nachzudenken, wie divers ist die Stadtgesellschaft? Und wie divers können wir als Stadttheater werden?

Wie stellen Sie sich denn das gegenseitige Geben und Nehmen von Publikum und Ensemble vor?

Also innerhalb des Projekts stelle ich mir das vor als Sich-Kennenlernen und dann gemeinsam herausfinden, wie die Zusammenarbeit gelingen kann. In unserem normalen Programm kommen die Impulse von uns, von den Künstlerinnen und Künstlern aus dem Theater, und das Publikum reagiert darauf. In dem Stadt-Theater-Zukunft-Experiment, was wir jetzt beginnen für ein Jahr, wollen wir vor allem herausfinden: Was passiert, wenn wir die Impulse von außen aufnehmen und daraus etwas entstehen lassen oder auch andersherum. Es wird vor allem auch um die Frage nach Rollen gehen. Wir fragen auch: Wer möchtest du im Theater der Zukunft sein? Das finde ich auch sehr interessant zu hören, wie sich Menschen da – egal ob sie im oder außerhalb des Theaters agieren – verorten.

Das Gespräch führte Andreas Berger für MDR SACHSEN.